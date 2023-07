Journées européennes du patrimoine à Plomion Plomion, 16 septembre 2023, Plomion.

Plomion,Aisne

La commune de Plomion et la Micro-Folie Mobile vous accueille sur le site de Plomion pour les Journées du Patrimoine. Un programme qui croise les époques et les histoires, à travers l’artisanat, l’art et le numérique, visitez et revisitez le patrimoine local avec ses habitants..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 18:00:00.

Plomion 02140 Aisne Hauts-de-France



The commune of Plomion and the Micro-Folie Mobile welcome you to the Plomion site for the Heritage Days. A program that crosses eras and histories, through crafts, art and digital technology, visit and revisit the local heritage with its inhabitants.

El municipio de Plomion y la Micro-Folie Mobile le dan la bienvenida a las Jornadas del Patrimonio. Un programa que atraviesa épocas e historias, a través de la artesanía, el arte y la tecnología digital, visita y revisita el patrimonio local con sus habitantes.

Die Gemeinde Plomion und die Micro-Folie Mobile begrüßen Sie anlässlich der Tage des Kulturerbes auf dem Gelände von Plomion. Ein Programm, das die Epochen und Geschichten kreuzt, durch Handwerk, Kunst und digitale Medien. Besuchen Sie das lokale Kulturerbe und erleben Sie es gemeinsam mit den Einwohnern neu.

