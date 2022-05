Les trésors du piano français à 2 et à 4 mains Château de Kerambleis 29700 Plomelin Plomelin Catégories d’évènement: Finistère

Les trésors du piano français à 2 et à 4 mains Château de Kerambleis 29700 Plomelin, 27 août 2019 20:30, Plomelin. Mardi 27 août 2019, 20h30 Sur place Prix des places 15 et 10€ Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. http://concertsdarmor.wix.com/concerts-armor, concertsdarmor@gmail.com, 06 83 40 84 87 Gabriel Tacchino, un grand spécialiste du répertoire français, et Emmanuelle Stéphan, sa partenaire au piano, interpréteront des œuvres de Ravel, Saint-Saens, Debussy, Poulenc et Satie. Gabriel Tacchino, artiste international et porte-parole de la culture française donne un récital de musique française avec sa partenaire Emmanuelle Stephan qui a étudié auprès de lui pour s’imprégner de l’esprit de la musique française dont il est dépositaire. Les deux artistes joueront un programme intitulé « Les trésors » de la musique française au piano à 2 et 4 mains » avec des œuvres de Ravel, Saint-Saens, Debussy, Poulenc et Satie, alternant parties solistes et parties de musique de chambre avec le piano à 4 mains. Château de Kerambleis 29700 Plomelin Kerambleis 29700 Plomelin 29700 Plomelin Kerambleis Finistère mardi 27 août 2019 – 20h30 à 21h30

