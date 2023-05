RENCARD NATURE – RANDONNÉE ACCOMPAGNÉE : LA FONTAINE STANISLAS DE PLOMBIÈRES-LES-BAINS Allée Eugène Delacroix, 28 août 2023, Plombières-les-Bains.

Allez à la découverte de sites patrimoniaux et naturels dans les 10 communes de la destination des Vosges Secrètes.

Laissez-vous guider par le Club Vosgien de Remiremont jusqu’à la Fontaine Stanislas à Plombières-les-Bains.

Rendez-vous :

– à 14h sur le Champ de Mars à Remiremont (Palais des Congrès)

– ou à 14h30 au Parking face au Casino

Places limitées à 25 personnes. Sur inscription au 03 29 62 23 70. Tout public

Lundi 2023-08-28 à 14:30:00 ; fin : 2023-08-28 . 0 EUR.

Allée Eugène Delacroix RDV Parking face au Casino

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Discover the heritage and natural sites in the 10 communes of the Vosges Secrètes destination.

Let the Club Vosgien de Remiremont guide you to the Stanislas Fountain in Plombières-les-Bains.

Meeting point :

– at 2pm on the Champ de Mars in Remiremont (Palais des Congrès)

– or at 2:30 pm at the Parking in front of the Casino

Places are limited to 25 people. On registration at 03 29 62 23 70

Descubra el patrimonio y los parajes naturales de los 10 municipios del destino Vosges Secrètes.

Déjese guiar por el Club Vosgien de Remiremont hasta la Fuente Stanislas en Plombières-les-Bains.

Punto de encuentro :

– a las 14:00 h en el Campo de Marte de Remiremont (Palacio de Congresos)

– o a las 14.30 h en el aparcamiento situado frente al Casino

Plazas limitadas a 25 personas. Inscripciones: 03 29 62 23 70

Gehen Sie auf Entdeckungsreise zu den Kultur- und Naturstätten in den 10 Gemeinden des Reiseziels « Vosges Secrètes ».

Lassen Sie sich vom Club Vosgien de Remiremont bis zur Fontaine Stanislas in Plombières-les-Bains führen.

Treffen Sie sich :

– um 14 Uhr auf dem Champ de Mars in Remiremont (Palais des Congrès)

– oder um 14:30 Uhr auf dem Parkplatz gegenüber dem Casino

Die Plätze sind auf 25 Personen begrenzt. Nach Anmeldung unter 03 29 62 23 70

Mise à jour le 2023-04-27 par OT REMIREMONT