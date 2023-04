LA TERRASSE MUSICALE – DUO SUNSHINE Allée Eugène Delacroix, 14 juillet 2023, Plombières-les-Bains.

LA TERRASSE MUSICALE

Entre en gare de Plombières à partir de 19h30

Tous les vendredis en juillet au restaurant Le Wagon

Des animations différentes chaque vendredi : variété internationale, pop-rock, latino… de quoi passer un agréable moment !!!

Vendredi 14 juillet : soirée animée par le Duo Sunshine

Réservez dès maintenant votre table en terrasse et profitez de nos concerts !

Réservation au 03 29 30 00 21 !. Tout public

Vendredi 2023-07-14 à 19:30:00 ; fin : 2023-07-14 23:30:00. 0 EUR.

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



THE MUSICAL TERRACE

Entering the Plombières station from 7:30 pm

Every Friday in July at the restaurant Le Wagon

Different animations every Friday : international variety, pop-rock, latino… what a good time !

Friday, July 14th : evening with the Sunshine Duo

Reserve now your table on the terrace and enjoy our concerts!

Reservation at 03 29 30 00 21 !

LA TERRAZA MUSICAL

Entrada en la estación de Plombières a partir de las 19.30 h

Todos los viernes de julio en el restaurante Le Wagon

Animaciones diferentes cada viernes: variedades internacionales, pop-rock, latino… ¡qué ganas de pasarlo bien!

Viernes 14 de julio: velada amenizada por el Sunshine Duo

¡Reserve su mesa en la terraza y disfrute de nuestros conciertos!

¡Reserva en el 03 29 30 00 21 !

DIE MUSIKALISCHE TERRASSE

Betritt den Bahnhof von Plombières ab 19:30 Uhr

Jeden Freitag im Juli im Restaurant Le Wagon

Jeden Freitag unterschiedliche Unterhaltungsprogramme: internationale Vielfalt, Pop-Rock, Latin… für einen angenehmen Aufenthalt ist gesorgt!!!

Freitag, 14. Juli: Abendunterhaltung durch das Duo Sunshine

Reservieren Sie schon jetzt Ihren Tisch auf der Terrasse und genießen Sie unsere Konzerte!

Reservierung unter 03 29 30 00 21!

Mise à jour le 2023-04-18 par OT REMIREMONT