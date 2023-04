FÊTE DES MÈRES Allée Eugène Delacroix, 4 juin 2023, Plombières-les-Bains.

Menu spécial Fête des Mères à 39€/pers (hors boissons) dont 10€* de jetons offerts

Au restaurant Le Wagon – À 12h00

Déjeuner animé par « Jonatan Your Crooner »

Une coupe de Crémant d’Alsace accompagnée de ses 3 canapés

********

ENTRÉE

Poireaux vinaigrette curry, yaourt acidulé et sa rillette de sardine au piment d’Espelette

PLAT AU CHOIX

Filet de sandre rôti en croûte de noisette et chocolat amer, écrasé de pommes de terre aux câpres, beurre d’agrumes

OU

Suprême de pintade farcie aux morilles, asperges vertes au lard fumé, navet glacé au beurre demi-sel, jus corsé thym citron

FROMAGE

Duo de fromages affinés de la région (munster, tomme à l’ail des ours)

DESSERT

Mille-feuille renversé, pistache, fraise et rhubarbe

********

Café ou thé

Réservez dès maintenant au 03 29 30 00 21 !

Les appellations sont sujettes à modification. Le registre des allergènes à déclaration obligatoire contenus dans nos plats est disponible sur demande. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas.

* Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé).. Tout public

Dimanche 2023-06-04 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-04 14:00:00. 39 EUR.

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Special Mother’s Day menu at 39?/pers (excluding drinks) including 10?* free tokens

At the restaurant Le Wagon – At 12h00

Lunch hosted by « Jonatan Your Crooner

A glass of Crémant d’Alsace with 3 canapés

********

ENTRÉE

Leeks with curry vinaigrette, tangy yogurt and sardine rillette with Espelette pepper

DISH OF YOUR CHOICE

Roasted pike-perch fillet in a hazelnut and bitter chocolate crust, mashed potatoes with capers, citrus butter

OR

Guinea fowl supreme stuffed with morels, green asparagus with smoked bacon, turnip glazed with semi-salted butter, spicy lemon thyme juice

CHEESE

Duo of mature cheeses from the region (Munster, bear garlic tomme)

DESSERT

Upside down mille-feuille, pistachio, strawberry and rhubarb

********

Coffee or tea

Reserve now at 03 29 30 00 21 !

The designations are subject to change. The register of allergens to be declared in our dishes is available on request. Alcohol abuse is dangerous for your health. Please consume in moderation. For your health, avoid snacking between meals.

* Non-exchangeable, non-negotiable non-tangible tokens valid on compatible slot machines and 21 days from date of issue.

Gambling can be dangerous: loss of money, family conflicts, addiction…find our advice on joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – non surtaxed call).

Menú especial Día de la Madre a 39 por persona (bebidas no incluidas), con 10* fichas gratuitas

En el restaurante Le Wagon – A las 12:00

Almuerzo ofrecido por « Jonatan Your Crooner

Una copa de Crémant d’Alsace con 3 canapés

********

ENTRADA

Puerros con vinagreta de curry, yogur ácido y rillette de sardinas con pimiento de Espelette

PLATO PRINCIPAL A ELEGIR

Filete de lucioperca asado con costra de avellanas y chocolate amargo, puré de patatas con alcaparras y mantequilla de cítricos

O

Suprema de pintada rellena de colmenillas, espárragos verdes con tocino ahumado, nabo glaseado con mantequilla semisalada, zumo de tomillo limón especiado

QUESO

Dúo de quesos curados de la región (Munster, tomme de ajo de oso)

POSTRE

Milhojas al revés, pistacho, fresa y ruibarbo

********

Café o té

Reserve ahora en el 03 29 30 00 21

Las denominaciones están sujetas a cambios. El registro de alérgenos de declaración obligatoria que contienen nuestros platos está disponible previa solicitud. El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación. Por su salud, evite picar entre horas.

* Fichas no canjeables, no negociables, inmateriales, válidas en máquinas tragaperras compatibles y 21 días a partir de la fecha de emisión.

El juego puede ser peligroso: pérdida de dinero, conflictos familiares, adicción… consulte nuestros consejos en joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – llamada sin IVA).

Spezielles Muttertagsmenü für 39?/Person (ohne Getränke), davon 10?* geschenkte Chips

Im Restaurant Le Wagon – Um 12:00 Uhr

Mittagessen mit Musik von « Jonatan Your Crooner »

Ein Glas Crémant d’Alsace mit 3 Canapés

********

ENTRÉE

Lauch mit Curry-Vinaigrette, saurer Joghurt und Sardinenrillette mit Piment d’Espelette

PLATTEN NACH WAHL

Gebratenes Zanderfilet mit Haselnusskruste und Bitterschokolade, Kartoffelstampf mit Kapern, Zitrusbutter

ODER

Perlhuhnbrust gefüllt mit Morcheln, grüner Spargel mit geräuchertem Speck, glasierte Steckrübe mit Halb-Salzbutter, kräftiger Thymian-Zitronen-Jus

KÄSE

Duo von gereiften Käsesorten aus der Region (Münsterkäse, Bärlauchtomme)

DESSERT

Umgekehrte Mille-feuille, Pistazie, Erdbeere und Rhabarber

********

Kaffee oder Tee

Reservieren Sie jetzt unter 03 29 30 00 21!

Die Bezeichnungen können sich ändern. Das Register der in unseren Gerichten enthaltenen meldepflichtigen Allergene ist auf Anfrage erhältlich. Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. Er sollte in Maßen genossen werden. Vermeiden Sie Ihrer Gesundheit zuliebe Snacks zwischen den Mahlzeiten.

* Immaterielle Jetons, nicht umtauschbar, nicht verhandelbar, gültig für kompatible Spielautomaten und 21 Tage ab dem Zeitpunkt der Aushändigung.

Geld- und Glücksspiele können gefährlich sein: Geldverlust, Familienkonflikte, Sucht…Unsere Ratschläge finden Sie auf joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – gebührenfreier Anruf).

Mise à jour le 2023-04-18 par OT REMIREMONT