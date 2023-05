SALON DU BIEN-ÊTRE Centre ville, 27 mai 2023, Plombières-les-Bains.

5ème Salon du Bien-être de Plombières-Les-Bains

Les samedi 27 et dimanche 28 mai 2023 prochains de 10h00 à 18h00

Fondé et organisé par l’association PLOMBIERES NATURE

50 exposants programmés pour environ 25 animations prévues

L’édition 2023 se déroulera dans le cœur de ville: parvis, place, brasserie des Abbesses, halles de/et espace Stanislas ainsi que le Caveau

Thématique de cette année: l’eau, source de bien-être.. Tout public

Samedi 2023-05-27 à 10:00:00 ; fin : 2023-05-28 18:00:00. 0 EUR.

Centre ville

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



5th Salon du Bien-être of Plombières-Les-Bains

Saturday 27 and Sunday 28 May 2023 from 10:00 am to 6:00 pm

Founded and organized by the association PLOMBIERES NATURE

50 exhibitors programmed for about 25 animations

The 2023 edition will take place in the heart of the city: parvis, square, Abbesses brewery, halles de/and espace Stanislas as well as the Caveau

This year’s theme: water, source of well-being.

5º Salón del Bienestar de Plombières-Les-Bains

Sábado 27 y domingo 28 de mayo de 2023 de 10:00 a 18:00

Fundado y organizado por la asociación PLOMBIERES NATURE

50 expositores programados para unas 25 animaciones

La edición de 2023 tendrá lugar en el corazón de la ciudad: parvis, plaza, brasserie des Abbesses, halles de/y espace Stanislas así como el Caveau

El tema de este año: el agua, fuente de bienestar.

5. Wellness-Messe in Plombières-Les-Bains

Am kommenden Samstag, 27. und Sonntag, 28. Mai 2023 von 10.00 bis 18.00 Uhr

Gegründet und organisiert von der Vereinigung PLOMBIERES NATURE

50 programmierte Aussteller für ca. 25 geplante Animationen

Die Veranstaltung 2023 findet im Stadtzentrum statt: Vorplatz, Platz, Brasserie des Abbesses, Hallen von/und Raum Stanislas sowie der Weinkeller

Thema des diesjährigen Festivals: Wasser, Quelle des Wohlbefindens.

