VOTRE ADDITION EN CRÉDITS DE JEU – MAI À AOÛT 2023 Allée Eugène Delacroix, 5 mai 2023, Plombières-les-Bains.

Bénéficiez de 20% de votre addition en crédits de jeu* au restaurant Le Wagon

Tous les vendredis midi et soir de mai à août 2023

Alors, réservez dès maintenant votre table au 03 29 30 00 21 !

*Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise.

Salle des jeux réservée aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation de votre pièce d’identité en cours de validité.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé). Tout public

Vendredi 2023-05-05 à 19:00:00 ; fin : 2023-08-25 22:00:00. EUR.

Allée Eugène Delacroix

Plombières-les-Bains 88370 Vosges Grand Est



Receive 20% of your bill in game credits* at Le Wagon restaurant

Every Friday for lunch and dinner from May to August 2023

So, reserve your table now by calling 03 29 30 00 21!

*Non-exchangeable, non-negotiable, immaterial chips, valid on compatible slot machines and 21 days from their delivery.

The gaming room is reserved for adults who are not prohibited from gambling upon presentation of a valid ID.

Gambling can be dangerous: loss of money, family conflicts, addiction…find our advice on joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – non surtaxed call)

Recibe un 20% de tu factura en créditos de juego* en el restaurante Le Wagon

Todos los viernes para el almuerzo y la cena de mayo a agosto de 2023

Reserve ya su mesa llamando al 03 29 30 00 21

*Fichas inmateriales no canjeables ni negociables, válidas en máquinas tragaperras compatibles y 21 días a partir de su entrega.

La sala de juego está reservada a los mayores de edad que no tengan prohibido el juego previa presentación de un documento de identidad válido.

El juego puede ser peligroso: pérdida de dinero, conflictos familiares, adicción… consulte nuestros consejos en joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – llamada sin IVA)

Erhalten Sie 20% Ihrer Rechnung in Spielguthaben* im Restaurant Le Wagon

Jeden Freitag mittags und abends von Mai bis August 2023

Dann reservieren Sie jetzt Ihren Tisch unter 03 29 30 00 21!

*Immaterielle Jetons, nicht umtauschbar, nicht verhandelbar, gültig für kompatible Spielautomaten und 21 Tage ab dem Zeitpunkt der Aushändigung.

Spielsaal nur für volljährige Personen, denen das Spielen nicht untersagt ist, gegen Vorlage eines gültigen Personalausweises.

Geld- und Glücksspiele können gefährlich sein: Geldverlust, Familienkonflikte, Sucht…Unsere Ratschläge finden Sie auf joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – gebührenfreier Anruf)

