TOMBOLA – 50 ANS PARTOUCHE  

Vosges Plombières-les-Bains . 12 500€ de lots à gagner !!! Soyez l’un de nos grands gagnants ! Du samedi 1er au samedi 29 avril 2023 Retirez votre bulletin de participation gratuit à la borne (un par jour et par personne). 1 ticket supplémentaire pour les membres de la carte Players Plus. 5 tirages tous les samedis !

À partir de 20h30 en salle des machines à sous Les samedis 8 avril, 15 avril et 22 avril À GAGNER :carte carburant, carte Leclerc, 1 an de jeu, des séjours pour 2 pers GRAND TIRAGE AU SORT Samedi 29 avril à partir de 20h00 Cocktail dînatoire offert** à tous nos clients !!! Soirée animée par Cédric et notre DJ …beaucoup d’autres surprises vous attendent tout au long de la soirée !!! Tirages au sort à partir de 20h30 – 8 gagnants À GAGNER : un voyage à Las Vegas pour 2 pers, 1 an de jeu*, maroquinerie de luxe, bijou de luxe, Playstation 5, carte cadeau Sephora, carte cadeau FNAC/DARTY, un séjour dans les Casinos Partouche pour 2 pers. On vous attend très nombreux !!! Renseignements au 03 29 30 00 21 Opération soumise à conditions. Voir règlement au casino. Présence obligatoire lors des tirages au sort.*Jetons immatériels non échangeables, non négociables, valables sur les machines à sous compatibles et 21 jours à compter de leur remise.**Dans la limite des stocks disponibles.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Les jeux d’argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d’argent, conflits familiaux, addiction…retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr (09 74 75 13 13 – appel non surtaxé). +33 3 29 30 00 21 https://casino-plombieres.partouche.com/ Casino de Plombières-les-Bains

