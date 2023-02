Achille Créations – Tournage sur bois plombieres les bains Plombières-les-Bains Catégories d’Évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

Achille Créations – Tournage sur bois plombieres les bains, 1 avril 2023, Plombières-les-Bains. Achille Créations – Tournage sur bois 1 et 2 avril plombieres les bains Achille Vilemain vous accueillera dans son atelier au sein d’une Petite Cité de Caractère pour vous proposer plusieurs démonstrations.

Si le temps le permet, vous pourrez admirer le tournage sur bois devant le magasin d’exposition. Créations d’objets en bois d’essences locales et exotiques.

En cas de pluie, l’artisan d’art vous invitera découvrir son travail d’une matière qu’il affection, aussi belle que le bois. Venez observer son travail du cuir, au coeur de l’atelier où il conçoit habituellement ses pièces de sellerie.

Enfin, vous pourrez vous procurer des pièces en bois ou en cuir lors de ces portes ouvertes. plombieres les bains rue lietard Plombières-les-Bains 88370 Vosges Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00

