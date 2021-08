Saint-Thurien Saint-Thurien Finistère, Saint-Thurien Ploie sous mon poids – LES RIAS 2021 Saint-Thurien Saint-Thurien Catégories d’évènement: Finistère

Saint-Thurien

Ploie sous mon poids – LES RIAS 2021 Saint-Thurien, 24 août 2021, Saint-Thurien. Ploie sous mon poids – LES RIAS 2021 2021-08-24 21:33:00 – 2021-08-24 22:23:00

Saint-Thurien Finistère Compagnie Mauvais Coton

Saint-Montan (07) – Cirque acrobatique et musique – 50 min

(Création 2020) – jauge : 600 personnes TOUT PUBLIC, À PARTIR DE 8 ANS Ploie sous mon poids fait surgir sous nos yeux un monde métaphysique avec au centre trois mâts culbuto pareils à des météorites échouées : une planète imaginaire habitée par cinq acrobates-musiciens en équilibre instable.

Résister, s’agripper, faire corps avec l’autre, revenir au centre quoiqu’il advienne… C’est une question de survie et d’humanité. Mauvais Coton fait bouger les lignes, ébranle nos certitudes, déplace notre point de vue, conjuguant technique virtuose et réflexions sur l’état du monde, sa fragilité. Parking PMR – Navette PMR – Handicap auditif – Handicap mental Compagnie Mauvais Coton

