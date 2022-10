Dans le cadre de l’Api’Week, la Famille Mary ouvre ses portes au public du 6 au 13 octobre. Moulin de beau rivage Plogoff Catégories d’évènement: Finistère

Plogoff

Dans le cadre de l’Api’Week, la Famille Mary ouvre ses portes au public du 6 au 13 octobre. Moulin de beau rivage, 7 octobre 2022 10:00, Plogoff. 7 – 14 octobre Sur place Entrée libre

Dans le cadre de l’Api’Week, la Famille Mary ouvre ses portes au public du 7 au 13 octobre. Au programme, dégustation de leur miel, jeux ludiques autour du miel, démonstration d’extraction de miel… Famille Mary est une entreprise familiale créée en 1921 en Anjou.

Elle propose une large gamme de produits de la ruche ; miel, gelée

royale, propolis. Chez les Mary, la préservation de l’environnement

est un engagement essentiel. Actrice du développement durable, la

famille prend part à l’économie circulaire notamment par le biais de

locaux éco conçus, de choix d’emballages recyclables, ou de

conditionnements certifiés Ecocert depuis 2005. Dans le cadre de l’Api’Week, la Famille Mary ouvre ses portes au public

du 7 au 13 octobre. Au programme : – Dégustation de leur propre miel

– Jeux ludiques autour du miel

– Démonstration d’extraction de miel Contact : http://www.familymary.fr Moulin de beau rivage Moulin de beau rivage 49950 Saint-André-de-la-Marche 29770 Plogoff Finistère vendredi 7 octobre – 10h00 à 17h00

samedi 8 octobre – 10h00 à 17h00

lundi 10 octobre – 10h00 à 17h00

mardi 11 octobre – 10h00 à 17h00

mercredi 12 octobre – 10h00 à 17h00

jeudi 13 octobre – 10h00 à 17h00

vendredi 14 octobre – 10h00 à 17h00

Détails Heure : 10:00 - 17:00 Catégories d’évènement: Finistère, Plogoff Autres Lieu Moulin de beau rivage Adresse Moulin de beau rivage 49950 Saint-André-de-la-Marche Ville Plogoff Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Moulin de beau rivage Plogoff Departement Finistère

Moulin de beau rivage Plogoff Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plogoff/

Dans le cadre de l’Api’Week, la Famille Mary ouvre ses portes au public du 6 au 13 octobre. Moulin de beau rivage 2022-10-07 was last modified: by Dans le cadre de l’Api’Week, la Famille Mary ouvre ses portes au public du 6 au 13 octobre. Moulin de beau rivage Moulin de beau rivage 7 octobre 2022 10:00 Moulin de beau rivage Plogoff

Plogoff Finistère