2022-11-27 – 2022-11-27

Venez participez à la grande fête pour la planète. Plusieurs animations sont prévues pour petits et grands, sportifs ou non. Au programme un record du monde de Plogging, des défis de nettoyage pour dépolluer une ancienne vigne, un pique-nique 0 déchet partagé, une chasse au Trash’Or pour les enfants et une plantation d’arbres fruitiers. Une journée à venir savourer en famille, entre amis ou avec mamie.

PROGRAMME

9h30 : Accueil du public

Le point de rendez-vous est à proximité du cimetière des garrigues de Saint-Clément de Rivière à 10 minutes au Nord de Montpellier.

A partir de 10h00 et en fil rouge sur toute la journée : Endurance Plogg (défi de nettoyage en duo)

Débarrasser une ancienne vigne de ses bâches plastiques

10h00: Giant Plogging*

Chacun pourra rallier la course de Clément** pour une boucle de plogging collective à pied ou à vélo de 7km autour de Saint-Clément-de-Rivière.

*Le plogging est l’action de courir ou de marcher tout en ramassant les déchets.

**Clément Chapel, fond’Acteur de l’association partira le samedi matin pour tenter d’établir un record du monde de la discipline avec pour objectif d’interpeller un maximum de personnes et d’inviter chacun à prendre ses responsabilités sur le sujet.

11h00: Chasse au Trash’Or (pour les enfants)

Dans un périmètre défini et sécurisé, les enfants ramasseront les déchets et devront trouver le déchet d’or.

Afin que tous les enfants puissent bénéficier d’une petite surprise, l’inscription est vivement recommandée.

12h00: Pique-nique collectif zéro déchet

Quelques mets préparés par les bénévoles de l’asso vous attenderons, vous pouvez aussi apporter vos préparations culinaires zero déchet

N’oubliez pas de venir avec votre gourde, votre eco-cup, votre bol et votre cuillère.

14h00: Plantation citoyenne

Une dizaine d’arbres fruitiers seront plantés à proximité du lieu de rendez-vous.

15h00: Plogg Sprint (défi nettoyage en solo)

Même principe que pour le fil rouge; ramasser un maximum de déchets plastique sur le terrain de l’ancienne vigne en 1H top chrono

17h30 (heure estimée) : Arrivée de Clément et du convoi du record du monde de Plogging

18h00: Remise des prix et clôture de l’évènement

Pour plus d’informations sur les défis, nous vous invitons à visitez la billetterie HelloAsso.

Aussi, pour vous accueillir dans les meilleures conditions, votre inscription via la billetterie est vivement souhaitée.

Cet événement est gratuit pour être accessible à tous. Néanmoins les charges pour l’organisation d’une telle fête sont loin d’être nulles et nous invitons tous ceux qui le peuvent à nous soutenir avec un don. Chaque don effectué est déductible des impôts à hauteur de 66%. Vous pouvez le faire en ligne au moment de votre inscription ou sur place le jour J. Une tombola sera également organisée pour remporter un super panier sauvage.

Il est formellement interdit de venir sur le site en jet. Privilégiez plutôt la bicyclette. Un convoi depuis Montpellier est envisagé alors n’hésitez pas à nous solliciter si vous êtes intéressés. Si vous venez d’un peu plus loin, pensez à proposer un covoiturage.

St clement environnement

