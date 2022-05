Didier Ahadji – Regard sur le Togo Domaine départemental de la Roche-Jagu, 17 octobre 2020 14:00, Ploëzal.

Exposition de sculptures de l’artiste togolais Didier Ahadji

originaire de Lomé, sont présentées au Domaine départemental de la Roche-Jagu. Né à Vogan au Togo en 1970, Didier Ahadji exprime très tôt un goût et un talent pour la sculpture. Autodidacte, il sculpte le métal récupéré sur des

voitures pour les métamorphoser en oeuvres d’art. A 24 ans, il décide de devenir artiste soudeur : ses matériaux de prédilection récupérés dans la rue, sont métamorphosés après de fastidieuses opérations de découpage, assemblage, soudure et peinture. De ses doigts naissent de multiples

créations colorées, figuratives, souvent joyeuses, évoquant des scènes quotidiennes togolaises (marchands ambulants, travail des enfants, soins du corps etc.) mais aussi du monde de la mode et du wax, ces « tissus africains » aux couleurs chatoyantes et aux motifs variés. L’exposition présente une

quarantaine de pièces issues de la collection privée de Jean-Yves Augel, collectionneur d’art africain depuis une vingtaine d’années, et de la galerie Vallois à Paris.

Didier Ahadji, sculpteur et chroniqueur togolais

Ses créations métalliques hyperréalistes représentent un quotidien entre traditions et modernité. À l’instar des peintres africains dits « populaires » Didier Ahadji se fait reporter et portraitiste. Habitué depuis sa petite enfance à trouver

l’inspiration dans son environnement proche, il capte sur le vif et immortalise avec un sens profond du détail des scènes de vie d’un saisissant réalisme : l’atmosphère colorée des marchés, les musiciens, la famille, les enfants, les divinités protectrices, les cultes traditionnels, la maternité, la scolarité, le sport et

les loisirs, la mode… Souvent joyeuses au premier abord, ses sculptures figuratives à la touche délicate étonnent et séduisent. Cependant, derrière l’humour et l’apparente légèreté, elles peuvent éveiller et interpeller les consciences. Ses oeuvres dénoncent à leur manière les maux et infortunes dont souffrent au quotidien les togolais : la

pauvreté, la grande précarité et la pénibilité des petits métiers, le travail des enfants, les injustices sociales, le système de santé défaillant, les dangers de la circulation.

Du 17 octobre au 3 janvier 2021

Tous les jours de 14h à 17h30

Tarif plein 4 € / tarif réduit : 3€

Carnet de jeux pour enfant disponible à l’accueil du château

Renseignements au 02 96 95 62 35

www.larochejagu.fr

Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal 22260 Ploëzal Côtes-d’Armor

