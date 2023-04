Conférence « En cheminant dans les arbres de Maurice Denis » de Thierry Grillet, auteur, commissaire d’expositions Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Ploëzal

Conférence « En cheminant dans les arbres de Maurice Denis » de Thierry Grillet, auteur, commissaire d’expositions Domaine départemental de la Roche-Jagu, 6 mai 2023 15:00, Ploëzal. Conférence « En cheminant dans les arbres de Maurice Denis »

de Thierry Grillet, auteur, commissaire d’expositions Samedi 6 mai, 15h00 1

https://billetterie.larochejagu.fr/ Conférence « En cheminant dans les arbres de Maurice Denis »

de Thierry Grillet, auteur, commissaire d’expositions Les arbres sont les témoins permanents de la vie du peintre. À la fois « motifs » de la peinture et « moteurs » d’une conception plastique de la création. À suivre ainsi pas à pas dans l’œuvre de Maurice Denis. Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor

Détails Heure : 15:00 Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Ploëzal Autres Lieu Domaine départemental de la Roche-Jagu Adresse Ploëzal Ville Ploëzal Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal

Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ploezal/

Conférence « En cheminant dans les arbres de Maurice Denis » de Thierry Grillet, auteur, commissaire d’expositions Domaine départemental de la Roche-Jagu 2023-05-06 was last modified: by Conférence « En cheminant dans les arbres de Maurice Denis » de Thierry Grillet, auteur, commissaire d’expositions Domaine départemental de la Roche-Jagu Domaine départemental de la Roche-Jagu 6 mai 2023 15:00 Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal

Ploëzal Côtes-d'Armor