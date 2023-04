Atelier nature « Le kamasutra des arbres » Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Avec Jean-Luc Le Jeanne Samedi 29 avril, 14h30 1

https://billetterie.larochejagu.fr/ Atelier nature « Le kamasutra des arbres »

Avec Jean-Luc Le Jeanne Pour se reproduire, les arbres ont opté pour la diversité. Bien loin de la sagesse que l’on pourrait supposer, ils multiplient les stratégies de reproduction et se permettent souvent d’incroyables fantaisies… Partons pour une balade à la rencontre de ces « grands voyageurs » au coeur du Domaine de la Roche-Jagu ! Guide animateur nature, Jean-Luc Le Jeanne est né dans une ferme du Centre Bretagne. Passionné des arbres et de l’histoire des paysages, il est particulièrement attaché à comprendre les liens entre les patrimoines naturels et humains. Domaine départemental de la Roche-Jagu Ploëzal Ploëzal 22260 Côtes-d’Armor

