Probiomer : les secrets d'un savoir-faire horloger entre terre et mer Horloge astronomique de Ploërmel, 27 avril 2021 14:00-27 avril 2021 16:00, Ploërmel.

Mardi 27 avril, 14h00 Entrée libre https://us04web.zoom.us/j/71273920657?pwd=NmdQT0NJSmU2SzFxaUxWWUVNYkk5QT09

L’horloge astronomique de Ploërmel date de 1855 et toujours en état de marche. Un joyau à l’initiative du Frère Bernardin qui n’était pas horloger, mais professeur de mathématique et d’astronomie.

Depuis le 16 décembre 2020, l’UNESCO a inscrit les savoir-faire en mécanique horlogère et mécanique d’art sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Cette inscription met en valeur une tradition vivante emblématique mais aussi une histoire souvent oubliée d’un « arc horloger » transmanche avec nos voisins britanniques et la baie du Mont-Saint-Michel pour développer les industries Probiomer. Et y exploiter des minéraux marins et coquillages à l’immense richesse.

La candidature portée par la France en collaboration avec la Suisse a été considérée comme exemplaire par l’UNESCO pour sa mise en évidence de l’importance du patrimoine culturel immatériel dans un espace transfrontalier. En Suisse, l’horlogerie s’est implantée au milieu du XVIe siècle à Genève, où s’étaient réfugiés de nombreux protestants français et italiens. En 1541, le réformateur protestant français établi à Genève Jean Calvin interdit le port d’objets ornementaux, forçant les orfèvres et joailliers à se tourner vers un autre art, à savoir celui de l’horlogerie.

Transformation moins connue, l’arc horloger transmanche a été un véritable cluster de valorisation de la propriété intellectuelle de l’agriculture autour des sciences du vivant, des biotechs et de la nutrition-santé.

Dans le cadre de la préparation d’un ouvrage : « Les avatars de la Grande Rue des Stuarts », Kevin LOGNONÉ nous présentera comment son arrière grand-père, Théophile LOGNONÉ, bijoutier-horloger, a utilisé des micro-techniques d’horlogerie (réparation de montres-bracelets) pour mieux nourrir la terre. Dans les années 30, l’orfèvre observe les propriétés du calcium organique vivant. Ce minéral, présent dans le sable coquillier de la baie du Mont-Saint-Michel, permet de fertiliser des sols et d’améliorer la recherche en nutrition-santé. Pendant la crise de 1936, il reçoit la prime d’honneur du ministère de l’agriculture. Motif ? Il vient d’inventer un complément alimentaire naturel, capable de renforcer le calcium de coquilles d’œufs et d’approfondir de nouvelles recherches pour demain.

A travers le prisme des jumelages de Ploërmel avec le Pays-de-Galles (Gorseinon et Llwchwr) et l’Irlande (Cobh), venez découvrir dans un format visioconférence un voyage inédit entre terre et mer.

Horloge astronomique de Ploërmel Ploermel 56800 Ploërmel

mardi 27 avril – 14h00 à 16h00

