Ces ateliers sont gratuits. En raison de la mise en oeuvre du protocole sanitaire, l'Inscription en ligne est obligatoire, dans la limite des places disponibles. Merci https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ia7hRz6bjkZ9fNg2uRw7vaWFyQhfyKwk9iEhsctxjaFrjw/viewform #3.3 Étude de marché terrain : méthodologie et bonnes pratiques Lorient Technopole vous propose un cycle d'ateliers pour accompagner votre développement et améliorer vos performances entrepreneuriales.

Des formats courts, des cas pratiques, des échanges et du réseau facilités… Les inscriptions en ligne sont ouvertes ! Ces Ateliers ont lieu dans le respect du protocole sanitaire COVID. #3.3 Étude de marché terrain : méthodologie et bonnes pratiques

Vendredi 30 octobre 2020, 11h00-12h30

Stratégie commerciale et marketing / Benoît MORIN – IMAGO Ce 2ème atelier consacré à la stratégie commerciale et marketing cherchera à vous donner les clés pour la réalisation d’une étude de marché sur le terrain : construire la démarche d’une étude de marché terrain,

identifier les moyens de récupérer les informations indispensables,

analyser ces résultats,

transformer votre étude de marché terrain en conquête client,

mettre en avant cette méthode dans le cadre d’une levée de fonds ! Pour qui ? Toute entreprise en création ou en développement, en conquête de nouveaux clients et/ou marché.

Toute entreprise en création ou en développement, en conquête de nouveaux clients et/ou marché. Par qui ? Benoît Morin, fondateur de IMAGO, vous présentera ces méthodes expérimentées auprès d’entreprises proposant des solutions innovantes. ————————– ATELIER SUIVANT : #3.4 Outils collaboratifs, espace de travail partagé

Jeudi 12 novembre 2020, 11h00-12h30

Erwann KERVÉADOU – Société de Conseil R-1 Programme COMPLET ICI ————————– INFORMATIONS PRATIQUES Ces ateliers sont gratuits. En raison de la mise en oeuvre du protocole sanitaire, l’Inscription en ligne est obligatoire, dans la limite des places disponibles. Le nombre de participant·e·s est limité à 10 personnes, le port du masque est obligatoire. Du gel hydroalcoolique à l’entrée des locaux sera mis à votre disposition. Merci ! Une question ? Contact Lorient Technopole : Arnaud RENTENIER, a.rentenier@audelor.com Parc technologique de Soye – Bâtiment Teknica 5 rue Galilée, 56260 Ploemeur 56270 Plœmeur Keraude Morbihan vendredi 30 octobre 2020 – 11h30 à 12h30 Lorient Technopole

