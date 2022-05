Ateliers Lorient Technopole Parc technologique de Soye – Bâtiment Teknica Plœmeur Catégories d’évènement: Morbihan

Ateliers Lorient Technopole Parc technologique de Soye – Bâtiment Teknica, 25 septembre 2020 11:00, Plœmeur. Vendredi 25 septembre 2020, 11h00 Sur place Gratuit, sur inscription https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_ia7hRz6bjkZ9fNg2uRw7vaWFyQhfyKwk9iEhsctxjaFrjw/viewform #3.1 Crédit Impôt Recherche et Jeune Entreprise Innovante Lorient Technopole vous propose un cycle d’ateliers pour accompagner votre développement et améliorer vos performances entrepreneuriales.

Des formats courts, des cas pratiques, des échanges et du réseau facilités… Ces Ateliers ont lieu dans le respect du protocole sanitaire COVID. Programme des ateliers : #3.1 Crédit Impôt Recherche et Jeune Entreprise Innovante

Vendredi 25 septembre 2020, 11h00-12h30

Stephan LEGUAY – 7G (Seven Goals), cabinet de conseil expert dans la stratégie et la gestion d’entreprise. Dans cet atelier, nous vous proposons de mieux comprendre les critères d’éligibilité du Crédit Impôt Recherche (et au statut de Jeune Entreprise Innovante), les différences entre la R&D et l’innovation (le fameux CII, Crédit Impôt Innovation !).

Les dépenses éligibles seront également présentées, en insistant particulièrement sur l’organisation qu’il est nécessaire de mettre en place pour réunir les pièces justificatives. Des exemples seront donnés mais le mieux est encore que vous veniez avec vos projets ! Pour qui ? Toute entreprise réalisant des projets d’innovation développés au moins en partie en interne. Un atelier pour gagner en sérénité avec son CERFA 2069A ! Par qui ? Stephan LEGUAY – 7G ( Seven Goals), cabinet de conseil expert dans la stratégie et la gestion d’entreprise. Comment ? Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles ————————– ATELIERS SUIVANTS #3.2 La publicité sur les Réseaux sociaux

Jeudi 15 octobre 2020, 11h00-12h30 – COMPLET

Flora PETER – Grizzlead #3.3 Étude de marché terrain : méthodologie et bonnes pratiques

Vendredi 30 octobre 2020, 11h00-12h30

Stratégie commerciale et marketing / Benoît MORIN – IMAGO #3.4 Outils collaboratifs, espace de travail partagé

Jeudi 12 novembre 2020, 11h00-12h30

Erwann KERVÉADOU – Société de Conseil R-1 Programme COMPLET ICI ————————– INFORMATIONS PRATIQUES Ces ateliers sont gratuits. En raison de la mise en oeuvre du protocole sanitaire, l’Inscription en ligne est obligatoire, dans la limite des places disponibles. Le nombre de participant·e·s est limité à 10 personnes, le port du masque est obligatoire. Du gel hydroalcoolique à l’entrée des locaux sera mis à votre disposition. Merci ! Une question ? Contact Lorient Technopole : Arnaud RENTENIER, a.rentenier@audelor.com Parc technologique de Soye – Bâtiment Teknica 5 rue Galilée, 56260 Ploemeur 56270 Plœmeur Keraude Morbihan vendredi 25 septembre 2020 – 11h00 à 12h30 Lorient Technopole

