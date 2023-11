Jarry – Bonhomme – Tournée L’OCEANIS, 15 novembre 2024, PLOEMEUR.

Jarry – Bonhomme – Tournée L’OCEANIS. Un spectacle à la date du 2024-11-15 à 20:30 (2023-11-28 au ). Tarif : 40.0 à 40.0 euros.

Dans un monde en crise et au bord du précipice, dans un monde où les forces du mal triomphent un peu plus chaque jour, la veuve, l’orphelin et les mecs bien gaulés ont besoin d’un héros ! Son super pouvoir ? LE RIRE !Parce que le rire sauve des vies, parce que le rire apporte la lumière dans les endroits les plus sombres et parce que le rire est la dernière chance de nous unir pour nous rendre plus fort !Un nouveau spectacle toujours plus fou où Jarry dévoile ce qu’il est vraiment : Un bonhomme, un vrai, tout en révélant le super-héros qui sommeille en vous !Spectacle fortement déconseillé aux gens qui n’aiment ni l’humour ni l’amour. Jarry

L’OCEANIS PLOEMEUR BD FRANCOIS MITTERAND Morbihan

