Gabor et les Chapeaux Rouillés L’OCEANIS, 15 décembre 2023, PLOEMEUR.

Gabor et les Chapeaux Rouillés L’OCEANIS. Un spectacle à la date du 2023-12-15 à 20:00 (2023-12-13 au ). Tarif : 16.8 à 16.8 euros.

LE THEATRE ANZIN (PLATESV-D-2022-004990/92) présente ce spectacle « Gabor et les chapeaux rouillés » : un spectacle musical, familial et fantastique ! Dans un monde où toute forme de vie semble avoir disparu, Gabor, personnage solitaire et fantastique, doit terminer la construction d’une machine appelée « Harmonie ». C’est elle qui doit lui permettre de retrouver l’Humanité. Aidé de ses amis (imaginaires ?), les chapeaux rouillés, il poursuit sa mission en chantant, au cours d’un voyage féérique où le public est d’abord embarqué clandestinement. Mais avec des étoiles plein les yeux et des rêves plein la tête, on finit forcément par se retrouver… éveillés, émerveillés !Durée : 1h15 sans entracteTout publicSpectacle pour enfantsRéservation PMR : 03.27.38.01.10 Gabor et les Chapeaux Rouillés

L’OCEANIS PLOEMEUR BD FRANCOIS MITTERAND Morbihan

16.8

EUR16.8.

