La soprano Clara Bellon et les 4 violoncellistes d’Amicorde proposent une soirée autour d’airs d’opéra : Haendel, Mozart, Puccini, Le célèbre B. Brasileiras N°5 de Villa-Lobos et quelques surprises ! Samedi 15 juillet, 20h00 1

Récital lyrique autour des plus beaux airs d’opéras (Mozart, Puccini, Haendel, …) et des plus belles pages pour violoncelles avec la soprano Clara Bellon et le quatuor de violoncelles, Ivan Delbende, Laure Espinasse, Sandrine Roth-Tug et Denis Mocquot, musiciens d’Amicorde.

Le violoncelle avec ses quatre cordes d’une large tessiture nous fait vibrer. Rien de surprenant puisqu’il est l’instrument qui se rapproche le plus de la voix. Quand c’est un quatuor de violoncelles qui accompagne une cantatrice, on atteint la dimension d’un chœur avec soliste.

Billetterie sur place 1H00 avant le spectacle ou sur https://www.helloasso.com/associations/les-voix-de-cyrene/evenements/recital-lyrique-violoncelles

Renseignement : 06.15.67.31.46 ou sur www.clarabellon.com

Chapelle Saint-Méen de Ploemel Saint-Méen 56400 Ploemel 56400 Morbihan