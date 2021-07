Châtenay-Malabry L'Azimut - Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry, Hauts-de-Seine Plock ! L’Azimut – Théâtre La Piscine Châtenay-Malabry Catégories d’évènement: Châtenay-Malabry

Hauts-de-Seine

Plock ! L’Azimut – Théâtre La Piscine, 26 janvier 2022-26 janvier 2022, Châtenay-Malabry. Plock !

du mercredi 26 janvier 2022 au jeudi 27 janvier 2022 à L’Azimut – Théâtre La Piscine

Dans son atelier, face à une immense toile posée sur le sol, un peintre nous attend. Il aimerait bien reproduire un tableau de Jackson Pollock, son peintre préféré… Que va-t-il bien pouvoir utiliser pour cela ? Des pinceaux ? Très vite, notre artiste se fait acrobate pour faire valser, tourbillonner ou faire gicler la peinture !

Tarif unique 5 €

Grensgeval L’Azimut – Théâtre La Piscine 254, avenue de la Division Leclerc 92290 châtenay-Malabry Châtenay-Malabry Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T10:55:00;2022-01-26T15:00:00 2022-01-26T15:55:00;2022-01-27T10:00:00 2022-01-27T10:55:00;2022-01-27T15:00:00 2022-01-27T15:55:00

