Jumpoland Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil, samedi 24 février 2024.

Jumpoland Salle Omnisport Plobannalec-Lesconil Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-24 10:00:00

fin : 2024-02-25 18:00:00

La fête pour petits et grands.

1000 m² de jeux gonflables dans un espace couvert et chauffé.

Structures gonflables, jeux en bois, maquillages, confiseries et de nombreuses autres animations.

Tarifs

6 € pour les enfants

2.50 € pour les adultes

Et gratuit pour les moins de 2 ans

Salle Omnisport Pont Plat

Plobannalec-Lesconil 29740 Finistère Bretagne presidentcomitedesfetespl@gmail.com



L’événement Jumpoland Plobannalec-Lesconil a été mis à jour le 2024-01-19 par OT Destination Pays Bigouden Sud