Jeu de Piste à Douarnenez Place des Halles, 10 avril 2023 14:00, Ploaré. Activité en autonomie dans la ville à partager en famille ou entre amis. Enfants accompagnés d’un adulte dont l’entrée est payante. 1h30 à 2h selon la rapidité des participants 10 – 30 avril 1

https://archikurieux.regiondo.fr/jeu-de-piste-a-douarnenez A PARTIR DE 8 ANS – RESERVATION OBLIGATOIRE Notre arrière-grand-oncle Archibald est parti sur les traces d’un objet conservé jusqu’à sa mort par Joséphine Pencalet, ouvrière et élue municipale en 1924, époque où les femmes n’avaient pas le droit de voter. Saurez vous l’aider à découvrir cet objet en résolvant les énigmes qui vous conduiront, en autonomie, à la découverte de l’histoire du quartier du Rosmeur et de ses bâtiments emblématiques. Place des Halles Place des Halles Ploaré 29100 Finistère

