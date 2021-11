Chadrac Chadrac CHADRAC, Haute-Loire Plizir Potager Chadrac Chadrac Catégories d’évènement: CHADRAC

Chadrac Haute-Loire Chadrac Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes Journée et soirée “Mode solidarité activé”

PROGRAMME :

14H ouverture du site et nombreuses animations

16H partage de la soupe solidaire

18H apéro musical offert

20H ouverture des portes salle de concert +33 6 22 90 33 80 La Couveuse 10 Cr de la Liberté Chadrac

