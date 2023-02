PLINI ROCKHAL ESCH SUR ALZETTE Catégories d’Évènement: 4361

PLINI ROCKHAL, 6 mars 2023, ESCH SUR ALZETTE. PLINI ROCKHAL. Un spectacle à la date du 2023-03-06 à 19:00 (2023-03-06 au ). Tarif : 26.5 à 26.5 euros. Veryshow Productions (L-R-20-9379/L-R-20-0663) présente ce concert PLINIPlini, de son vrai nom Plini Roessler-Holgate, est un guitariste de rock progressif et compositeur indépendant né en 1992 et originaire de Sydney. Il était auparavant connu sous le nom Halcyon, sous lequel il a publié l’EP Pastures. Plini sort en 2020 son dernier album Impulse Voices dans lequel se mêle riffs énergiques et batterie extrêmement bien rodée. Plini Votre billet est ici ROCKHAL ESCH SUR ALZETTE 5, AVENUE DU ROCK’N’ROLL / BELVAL 4361 Veryshow Productions (L-R-20-9379/L-R-20-0663) présente ce concert PLINI



