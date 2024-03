Pling-Klang Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine Hédé-Bazouges, jeudi 14 mars 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-14 20:30

Fin : 2024-03-16 21:40

Qu’est-ce qu’un couple ? Chacun·e d’entre nous a sa propre réponse. Etienne Manceau et Mathieu Despoisse, jongleurs, acrobates à vélo et manipulateurs d’objets tentent de donner une définition du couple sous l’angle de l’humour et du défi.

Au sein d’une installation atypique, au plus près des spectateur·rices, Pling-Klang examine nos pratiques quotidiennes à travers quelques épreuves : monter un meuble IKEA, jouer au ping-pong, plier des draps ou faire un pique-nique à vélo.

Sur scène, ces situations aussi cocasses que performatives permettent de faire, défaire, construire et déconstruire les notions d’intimité, d’amour, de désillusion et donc de couple !

C’est la deuxième venue d’Etienne Manceau au TdP, après Vrai et Vue lors de la saison 21-22.

Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine 3 rue saint louis, hédé Hédé Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine