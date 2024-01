Pling-Klang Châteauroux, jeudi 8 février 2024.

Pling-Klang Châteauroux Indre

Ce spectacle intimiste se centre sur « Le Couple ». Pour répondre à leurs interrogations, deux circassiens très ouverts mettent en scène un des plus grands défis auquel les couples font face le montage (complexe, surtout quand on se trompe en lisant la notice) d’un meuble Ikea laqué blanc.

C’est un très bon indicateur, selon les psychologues, de l’état du couple, mais aussi une véritable mine d’or de situations propices au jeu et aux manipulations, surtout quand l’étagère en question ne doit pas toucher le sol…

Construire et déconstruire, c’est finalement le propre de l’individu, qu’il vive en couple ou non. Il y aura peut-être aussi du ping-pong sur métronome, du pliage de draps, de l’interaction avec les spectateurs, de la vaisselle réparée au scotch, du vélo acrobatique (crevé) à deux, et surtout deux personnes Étienne, pongiste, et Mathieu, cycliste, dotés d’une forte présence et d’une grande naïveté.

Dans ce projet pluridisciplinaire sans étiquette, il est question d’amour, de désillusion et de manipulation.6 EUR.

Rue Paul-Louis Courier

Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire billetterie@equinoxe-chateauroux.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-08 20:30:00

fin : 2024-02-08



L’événement Pling-Klang Châteauroux a été mis à jour le 2024-01-27 par OT Châteauroux Berry Tourisme