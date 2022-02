Plik ha Plok Bibliothèque André Malraux, 26 mars 2022, Saint-Brieuc.

« Plik ! » son des clapotis, gouttelettes et jaillissements. « Plok ! » récit musical éclaboussant de poésie et d’humour. « Plik ha Plok », une balade musicale humide et merveilleuse au cœur de l’eau avec Morwenn Le Normand (chant) et Roland Conq (guitare). Organisée par les Bibliothèques de Saint-Brieuc, dans le cadre du mois du breton. Une rivière n’a hélas pas la vie d’un long fleuve tranquille. De sa source à la mer, ses problématiques sont nombreuses. L’eau, notre bien commun, nous pousse à réfléchir sur la force de la nature et le respect qu’elle nous impose. L’eau, source véritable de vie sur terre, doit cohabiter avec l’homme qui se nourrit, se lave, boit. L’homme qui la souille, l’homme qui la nettoie… Pour aller plus loin : [[https://www.youtube.com/watch?v=gCD5Vp-upkw](https://www.youtube.com/watch?v=gCD5Vp-upkw)](https://www.youtube.com/watch?v=gCD5Vp-upkw)

Entrée libre, gratuit

Spectacle musical plurilingue en breton, français et d’autres langues encore, pour les enfants et leurs parents ! Avec Morwenn Le Normand (chant) et Roland Conq (guitare).

Bibliothèque André Malraux 44 rue du 71ème Régiment d’Infanterie 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor



