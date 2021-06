Paris Collège de la Grange aux Belles Paris « Plié, déplié, froissé » Collège de la Grange aux Belles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Dans le cadre de L’Hyper Festival Spectacle Danse et Musique / Tout public – Plié, déplié, froissé Une danse qui crée l’espace au gré d’une déambulation sonore et plastique… les feuilles se déploient et bientôt recouvriront tout l’espace … un labyrinthe, une ville en papier, un océan de voiles… lettre d’une inconnue, page blanche de nos vies… tout est prétexte à laisser l’imaginaire vagabonder par la relation de la danse aux sons qui se créent en connivence. Un musicien à son ordinateur, des micros, une table de mixage… crée dans l’instant présent… Une pièce en perpétuel mouvement sans cesse renouvelé où rien n’est inscrit à l’avance… où le spectateur est invité à créer sa propre histoire… Spectacles -> Danse Collège de la Grange aux Belles 158, Quai de Jemmapes Paris 75010

Contact :COMPAGNIE ABEL 06 03 55 43 54 cie.abel@free.fr https://www.compagnieabel.com https://www.facebook.com/cie.abel Spectacles -> Danse En famille

