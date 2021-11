Pli Théâtre de la Ville – Espace Cardin, 14 mai 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 14 au 18 mai 2022 :

lundi, mardi, mercredi, samedi de 19h à 19h40

payant

Un homme, un jeu de chaises et des possibilités infinies. Construction, effondrement, reconstruction. Jusqu’à l’absurde, jusqu’au rire.

Cet homme est peut-être un fou, un imperturbable Sisyphe ou juste un scientifique en pleine expérience. Viktor Černický manipule vingt-deux chaises de conférence, de pyramides en cascades, à la recherche d’un système qui puisse contenir des idéaux physiques et philosophiques. L’inspiration vient de Leibniz, le dernier génie universel, avec ses réflexions sur le meilleur des mondes. Mais on verrait autant Ionesco ou Kafka comme parrains spirituels de notre démiurge solitaire, car son humour est celui d’un chevalier de l’absurde, dans la meilleure tradition d’Europe centrale et son regard sur l’existence humaine. Viktor Černický, qui a dansé dans la compagnie bruxelloise Mossoux-Bonté et en France avec Dominique Boivin, croise ici les univers de la danse, de la performance et même de l’acrobatie. Où tout est instable, et donc… le meilleur des mondes !

Spectacles -> Danse

Théâtre de la Ville – Espace Cardin 1 avenue Gabriel Paris 75008

1, 13 : Champs-Élysées – Clemenceau (317m) 1, 8, 12 : Concorde (392m) Bus 28, 42, 73, 80, 83 et 93



Contact : Théâtre de la Ville https://www.theatredelaville-paris.com/fr https://www.facebook.com/TheatredelaVille.Paris/ https://twitter.com/TheaVilleParis?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor0142742277

Spectacles -> Danse Étudiants;En famille

Date complète :

