Sarthe Au croisement du cirque, de la danse et des arts visuels, l’artiste Inbal Ben Haim innove, surprend et fascine. Elle orchestre avec les plasticiens Domitille Martin et Alexis Mérat un dialogue virtuose et poétique avec le papier, matériau qui se métamorphose, passe de la fragilité à la résistance et acquiert de fascinantes propriétés visuelles et sonores. L’Espal 60-62 Rue de l’Estérel Le Mans

