Le papier n’avait pas encore été la matière première du cirque : c’est désormais le cas avec PLI, né de la rencontre entre la circassienne Inbal Ben Haim, le plasticien Alexis Mérat et la scénographe Domitille Martin.

Placé au cœur du processus créatif, le papier permet d’explorer des croisements inédits entre le cirque et les arts visuels. Matière plus que matériau, le papier danse, voltige, se suspend, éclaire et acquiert de nouvelles propriétés fonctionnelles, visuelles et musicales. Il devient le support d’acrobaties aériennes virtuoses ! Ce qui nous paraissait fragile semble fort, résistant, indestructible. Mais alors, qui est véritablement vulnérable ? En mêlant les disciplines, Inbal Ben Haim crée sa propre poétique d’expression. Largement inspirée par le lien humain que permettent la scène et la piste, elle est en quête de rencontres fortes entre le public et l’artiste, l’intime et le spectaculaire, entre la terre et l’air, l’ici et l’ailleurs. Spectacle de cirque de papier conseillé à partir de 11 ans.

Spectacle programmé dans le cadre de Spring, festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 3 mars au 10 avril 2022, proposé par la plateforme 2 pôles cirque en Normandie / La Brèche à Cherbourg en Cotentin – Cirque-théâtre d’Elbeuf.

billetterie@le-sablier.org +33 2 31 82 69 69 https://le-sablier.org/

