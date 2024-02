Pli Colmar, vendredi 16 février 2024.

Pli Colmar Haut-Rhin

Œuvre hybride, circassienne et plastique, spectaculaire et sensuelle, Pli est une ode au papier, poétique et pleine de grâce. Né de la rencontre entre la circassienne Inbal Ben Haim et les plasticiens Alexis Mérat et Domitille Martin, le spectacle explore des croisements entre cirque et arts visuels en faisant du papier la substance première de son processus créatif. Plié, froissé, mâché, déchiré, recyclé… il se prête à toutes les métamorphoses. En devenant le support d’acrobaties, il introduit une dimension surréelle de notre condition humaine. Matière plus que matériau, il se transforme, passe de la fragilité à la résistance et acquiert de nouvelles propriétés fonctionnelles, visuelles et musicales.

À partir de 11 ans. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-16 14:30:00

fin : 2024-02-16 15:30:00

13 rue d’Amsterdam

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est salle.europe@colmar.fr

