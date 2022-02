Pli Cherbourg-en-Cotentin, 15 mars 2022, Cherbourg-en-Cotentin.

Un spectacle co-accueilli par le Trident et la Brèche dans le cadre de SPRING Festival des nouvelles formes de cirque en Normandie du 3 mars au 10 avril 2022.

Se suspendre à du papier ? Impossible ?

Et pourtant deux artistes réussissent devant vous la prouesse de faire du papier un nouvel agrès ! Pli est né de la rencontre entre Inbal Ben Haim, circassienne – cordeliste, et Alexis Mérat, plasticien du papier. Le papier est entre les mains d’Inbal Ben Haim matière à danser, à se suspendre, à voltiger, à éclairer, à penser et à rêver. Quelque chose de puissant nait d’un matériau fragile, quelque chose de beau et résistant. La métaphore est là : avouer ses fragilités est une force, dans une société où elles sont si souvent cachées. Or ce sont les blessures, les plis, qui nous rendent humains. Le papier est présent dans tous les éléments : nouveaux agrès, costumes, éléments scénographiques. Une nouvelle discipline circassienne est née ! Pli, une rencontre époustouflante entre le cirque et l’art du papier et qui trouve là un magnifique écrin au théâtre à l’italienne.

