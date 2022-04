Marie Détrée-Hourrière – Peintre officiel de la Marine Salle Anne de Bretagne, Pleyber-Christ Catégories d’évènement: Finistère

Marie Détrée-Hourrière – Peintre officiel de la Marine
3 juillet – 30 août
Entrée libre

Elle maîtrise la peinture à l'huile mais la gouache reste sa technique de prédilection pour les œuvres réalisées sur le motif Marie Détrée est née dans une famille de marins. Grâce à sa nomination de peintre officiel de la Marine,

elle est autorisée à découvrir les bâtiments de la Marine nationale qui l’emmèneront sur toutes les mers du globe.

Elle maîtrise la peinture à l’huile mais la gouache reste sa technique de prédilection pour les œuvres réalisées sur le motif :

la belle matité des couleurs, la rapidité de séchage ainsi que la légèreté du support papier, font de cette technique un compagnon

la rapidité de séchage ainsi que la légèreté du support papier, font de cette technique un compagnon de voyage indispensable.

Salle Anne de Bretagne, Square Anne de Bretagne – Pleyber-Christ 29410 Pleyber-Christ Finistère

