Christine Morin – Exposition peinture Salle Anne de Bretagne, Pleyber-Christ Catégories d’évènement: Finistère

Pleyber-Christ

Christine Morin – Exposition peinture Salle Anne de Bretagne,, 3 avril 2022 14:00, Pleyber-Christ. 3 – 29 avril Sur place Entrée libre salleannedebretagne@outlook.fr Peintre nantaise, Christine Morin, est une arpenteuse, curieuse, qui sait parcourir comme personne des géographies ignorées, capter la lumière et traverser les nuits. Peintre nantaise, Christine Morin, est une arpenteuse, curieuse, qui sait parcourir comme personne des géographies ignorées, capter la lumière et traverser les nuits.

A l’atelier, seule devant la toile, si discrète et si présente à la fois, elle est à l’affût des vibrations du temps, temps chiffonné, tremblement d’air, bleu du ciel…

Commencer une série de recherches, puis une toile c’est comme découvrir quelqu’un, c’est une forme de tendresse, chaque réalisation accomplie éveille le désir d’encore plus. Regarder la surface, suivre les idées, attendre, entendre, être à l’écoute. Désigner quelques éléments de manière plus spécifique à l’aide de surfaces, de lignes, de couleurs… Regarder le ciel jusqu’à l’éblouissement… En provenance de la matière picturale elle-même, surgissent des formes et des directions imprévues, accidents nécessaires à guetter, à ne pas laisser échapper. Une part de maîtrise, une part de surprise, ce qui échappe à la compréhension logique des choses. Salle Anne de Bretagne, Square Anne de Bretagne – Pleyber-Christ 29410 Pleyber-Christ Finistère dimanche 3 avril – 14h00 à 18h00

mercredi 6 avril – 14h00 à 18h00

jeudi 7 avril – 14h00 à 18h00

vendredi 8 avril – 14h00 à 18h00

samedi 9 avril – 14h00 à 18h00

dimanche 10 avril – 14h00 à 18h00

mercredi 13 avril – 14h00 à 18h00

jeudi 14 avril – 14h00 à 18h00

vendredi 15 avril – 14h00 à 18h00

samedi 16 avril – 14h00 à 18h00

dimanche 17 avril – 14h00 à 18h00

mercredi 20 avril – 14h00 à 18h00

jeudi 21 avril – 14h00 à 18h00

vendredi 22 avril – 14h00 à 18h00

samedi 23 avril – 14h00 à 18h00

dimanche 24 avril – 14h00 à 18h00

mercredi 27 avril – 14h00 à 18h00

jeudi 28 avril – 14h00 à 18h00

vendredi 29 avril – 14h00 à 18h00

Détails Heure : 14:00 - 18:00 Catégories d’évènement: Finistère, Pleyber-Christ Autres Lieu Salle Anne de Bretagne, Adresse Square Anne de Bretagne - Pleyber-Christ Ville Pleyber-Christ Age maximum 99 lieuville Salle Anne de Bretagne, Pleyber-Christ Departement Finistère

Salle Anne de Bretagne, Pleyber-Christ Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleyber-christ/

Christine Morin – Exposition peinture Salle Anne de Bretagne, 2022-04-03 was last modified: by Christine Morin – Exposition peinture Salle Anne de Bretagne, Salle Anne de Bretagne, 3 avril 2022 14:00 Pleyber-Christ Salle Anne de Bretagne

Pleyber-Christ Finistère