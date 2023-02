Salon Contes – Légendes & Fantasy 2023 Pleyber-Christ, 21 mai 2023 10:00, Pleyber-Christ.

Le **Salon Contes – Légendes & Fantasy** se veut une manifestation culturelle et festive, au cœur de la **Bretagne mystérieuse**…

De 10 heures à 18 heures, venez rencontrer **écrivains** et **illustrateurs**, autour desquels prennent place **conteurs**, **photographes**, **magiciens**, **maquettistes**… et **réalité augmentée** !

Dédicaces… contes… expositions… spectacles… hologrammes… le Salon Contes – Légendes & Fantasy c’est à la fois un **salon du livre** et une **grande fête familiale** pour tous les amateurs d’imaginaire, de **7 à 77 ans**.

Rendez-vous le dimanche 21 mai 2023, de 10 heures à 18 heures, à l’**Espace Porz Ruz** de la **Médiathèque de Pleyber-Christ (29)**, avec parkings attenants et possibilité de restauration… **l’entrée sera gratuite**.