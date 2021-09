Plexus rouge Marseille, 17 septembre 2021, Marseille.

8 Résistance, désir et convivialité sont dans l’ADN de ce Plexus Rouge Amsterdam-Marseille#2. Une fête des corps et des esprits, une ode à des retrouvailles chaleureuses et inspirantes, un précieux temps pour soi et pour les autres.



Dans un contexte de désordre climatique, sanitaire, politique et humain, le Plexus Rouge est une invitation à questionner, imaginer et fantasmer le(s) monde(s) d’après. C’est aussi une incitation à s’immerger dans des performances artistiques incandescentes qui favorisent l’échange.



Cette édition accueille la nouvelle génération de performeurs·euses de Marseille et d’artistes confirmé·e·s de la scène LGBTQI+ d’Amsterdam lors de deux soirées : Dream Service et Agapes.



Il y sera possible :

de rencontrer votre partenaire “de rêve” lors d’un speed-dating onirique,

de fabriquer un rêve collectif guidé par un expert déjanté,

de plonger dans des rêveries queer,

de participer à une chaîne de recyclage de déchets

et à la naissance d’un nouveau monde rabelaisien,

de se délivrer de sa petite humanité pour renouer avec l’animalité et la sensation d’infinitude,

de danser au delà de ses limites dans le Plexus Nuit.



Ce Plexus Rouge 2021 témoigne de l’envie continue de créer et de prendre des risques. Peut-être pour se sentir vivant·e·s et parce que le temps du partage et des retrouvailles est venu.



Avec les artistes Andrey Birnfeld, Fanny Borgeaud, Vincent Costanzo, Lili Gilier, Clément Giraud, Yam Kopczynski da Rosa, Arthur Le Goff, Thomas Colas, Léopold Villotte.

Direction artistique : Ornic’art et Fernando Belfiore (Amsterdam), Mavi Veloso (Amsterdam), Vale Viettro (Marseille)



Vendredi 17 septembre : Dream Service

18h/19h/20h : 3 départs prévus pour un Parcours immersif et des rêves collectifs

20h-23h : Performances autour du rêve



Samedi 18 septembre : Agapes

18h30-19h30 : invitation à la table de Gargantua et de Novarina

20h-21h30 : Performances

22h-2h : PLEXUS NUIT – DJ Electric Pommettes



En continu pendant les 2 soirs :

Projection vidéo de la web-série Do not disturb

RedPlexus défend des actes artistiques forts qui questionnent les mutations de notre société contemporaine. L’enjeu est de proposer des œuvres au caractère transgressif qui provoquent de la réflexion à travers des créations-performances.

