Conférence : Les algues alimentaires, 26 mars 2023, Plévenon Plévenon.

Conférence : Les algues alimentaires

Salle des fêtes Plévenon Côtes dArmor

2023-03-26 16:30:00 – 2023-03-26 18:30:00

Conférence suivie d’une dégustation

C’est l’histoire de Patrick et Marie-Dominique, deux fous d’algoculture qui voulaient à tout prix travailler les pieds sur les rochers, les mains dans l’eau salée… et la tête dans les étoiles. Leur rêve : cultiver les algues pour en faire des forêts sous-marines, préserver la faune et la flore aquatique et regarder la mer comme un jardin dans lequel les algues enrichissent l’alimentation quotidienne de tout un chacun. Dur pari quand, en 1992, ils commencent à se confronter aux réalités d’un marché relativement hostile et quasi inexistant. Qu’à cela ne tienne, ils décident alors de prendre le problème dans l’autre sens, et de créer leur propre marque d’algues alimentaires : Marinoë est née !

Inscription obligatoire par mail

rdvduroutin@gmail.com http://www.initiativecapfrehel.fr/les-rendez-vous-du-routin

