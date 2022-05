Pleurtuit se Bouge Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Randonnée organisée par le cyclo club de Pleurtuit. 2 Parcours vélo route de 60 ou 80 Kms

2 parcours VTT de 25 ou 40 Kms

2 parcours vélo famille de 10 ou 20Kms

2 parcours Marche de 5 ou 10Kms.

début des inscriptions : 7h30. clôture de inscriptions : 10h00

