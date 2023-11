Fiers et Tremblants Par Marc Nammour et Loic Lantoine L’ESPACE DELTA, 3 mai 2024, PLEURTUIT.

Fiers et Tremblants Par Marc Nammour et Loic Lantoine L’ESPACE DELTA. Un spectacle à la date du 2024-05-03 à 20:30 (2024-05-03 au ). Tarif : 20.0 à 20.0 euros.

ASSOCIATION LA STATION SERVICE (L-D-20-5249/5250) présente ce spectacle 1H30Rap lettré et chanson française Quand un amoureux du rap, Marc Nammour (du groupe culte La Canaille), et un amoureux de la chanson française à texte (Loïc Lantoine) croisent leurs vers, cela donne un magnifique album « Fiers et tremblants ». Leur univers intimiste, d’une grande richesse musicale et d’une acuité politique tout en subtilité se retrouvent également dans leur projet scénique. Leur quête, poétique, refuse de se complaire dans la facilité. Les thèmes abordés sont tantôt fiers, tantôt tremblants à l’image des préoccupations qui animent les deux auteurs. Chacun scande à sa manière le verbe, plus aéré pour Lantoine et plus percussif pour Nammour avec ce même amour des mots qui sonnent justes. « On l’aime à mort la vie ».Accès PMR : 02 99 88 84 22PARKING FACE A LA SALLE Marc Nammour, Loic Lantoine

Votre billet est ici

L’ESPACE DELTA PLEURTUIT RUE RANSBACH-BAUMBACH Ille-et-Vilaine

20.0

EUR20.0.

Votre billet est ici