Serge Monfort, auteur de la série TOUPOIL, dédicacera ses albums sur le stand des Éditions Crayon Vert, dont le dernier paru : « La Nuit des Blaireaux » pour ses lecteurs de 6-8 ans (+ ou – !!). 18 et 19 novembre

https://www.facebook.com/LionsClubLannion TOUPOIL est une BD d’aventures de première lecture (6-8 ans, un peu moins, un peu plus…). C’est aussi une BD animalière d’aventures, de sensibilisation et de découverte de la faune sauvage européenne qui a tant de mal à survivre aujourd’hui.

C’est surtout une BD qui plaît beaucoup aux enfants, avec un documentaire naturaliste accompagné de photos, cartes et bibliographie en fin d’album.

À l’heure de la première extinction massive de la faune, due à l’activité humaine, Toupoil est aussi une BD d’actualité. Pour savoir ce qui s’en dit, c’est ICI.

En 2022, le dernier tome paru , « La Nuit des Blaireaux » a été classée « Coup de cœur jeunesse », catégorie « Dès 7 ans » par l@bd, le site BD du réseau Canopé (Éducation Nationale).

Chaque histoire est complète.

