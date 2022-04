Les innovations spatiales en Bretagne et en Grande-Bretagne Côte de Granit Rose Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Les innovations spatiales en Bretagne et en Grande-Bretagne Côte de Granit Rose, 15 avril 2022 10:00, Pleumeur-Bodou. Vendredi 15 avril, 10h00 Sur place Participation gratuite et ouverte à tous via Zoom, logiciel de visiophonie https://us04web.zoom.us/j/76411957989?pwd=5GWEEffMFyfBL68Q5sNXGDdxx0cLco.1 Kevin Lognoné organise une conférence de restitution de son voyage d’étude à l’Exposition universelle de Dubai, à travers une présentation du pavillon britannique. Inspiré par l’un des derniers projets de Stephen Hawking, « Breakthrough Message », le pavillon britannique nous invite à réfléchir au message que nous communiquerions pour nous exprimer en tant que planète si nous rencontrions un jour d’autres civilisations avancées dans l’espace. Depuis Jules Verne, l’idée de réaliser des transmissions grâce à des satellites semblait devoir rester du domaine de la science-fiction… jusqu’à la naissance du Radôme au début des années 60. Le pari du Lannionnais Pierre Marzin de choisir le site de Pleumeur-Bodou pour édifier un radôme similaire à celui des américains a donné naissance à un chantier pharaonique, commencé en 1961, et depuis couronné de succès du Radôme à la Cité des télécoms. Cette conférence est l’occasion d’illustrer en quoi cet esprit pionnier Costarmoricain nourrit toujours autant nos défis présents. Côte de Granit Rose Pleumeur-Bodou 22560 Pleumeur-Bodou Côtes-d’Armor vendredi 15 avril – 10h00 à 11h30

Heure : 10:00 - 11:30
vendredi 15 avril

