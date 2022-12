Une Fleur en Hiver Pleugueneuc Pleugueneuc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Une Fleur en Hiver Pleugueneuc, 20 février 2023 10:00, Pleugueneuc. Lundi 20 février 2023, 10h00 Sur place Entrée libre jolivotjeanpierre@gmail.com

Plus de 200 plantes vous serons proposées, des doubles, des picotees, des maculées, des cœurs d’anémone, des noires, des jaunes incroyables, des blanches immaculées et bien d’autres formes encore. Plus de 200 plantes vous serons proposées, des doubles, des picotees, des maculées, des cœurs d’anémone, des noires, des jaunes incroyables, des blanches immaculées et bien d’autres formes encore. Nous vous parlerons des origines de la plante de ses cousines et des obtentions japonaises, accompagné d’un diaporama. Nous vous attendons nombreux pour ces ventes exceptionnelles, des hellébores en provenance de la pépinière Thierry et Sandrine Delabroye. Pleugueneuc Château de la Bourbansais 35720 Pleugueneuc Ille-et-Vilaine lundi 20 février 2023 – 10h00 à 18h00

