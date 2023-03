Couleurs de Printemps Pleugueneuc, 29 avril 2023 10:00, Pleugueneuc.

Nous serons heureux de vous accueillir afin que vous puissiez vous plonger dans ce bel univers parmi nos exposants dans ce lieu d’exception. Nous sommes très heureux que de nombreuses jeunes pépinières viennent faire leurs premières armes au Domaine de la Bourbansais.

Cette manifestation réunira des pépiniéristes producteurs sélectionnés, des paysagistes, des artistes et des artisans du goût, nous souhaitons également que ces journées soient récréatives pour les grands et les petits. Un week-end exceptionnel pour se retrouver en famille et passer un agréable moment dans ce cadre patrimonial et naturel.

Chaque année, nous apportons des évolutions afin de satisfaire au mieux nos exposants et passionnés de jardins.

Des discussions avec nos invités, de nombreux conseils des professionnels et des ateliers ponctueront « Couleurs de Printemps ».

Vous ne serez pas oubliés pour le déjeuner, une restauration assise sous l’étoile est prévue où vous pourrez déguster les traditionnelles galettes saucisses ainsi qu’une spécialité concoctée par nos soins. Chez Bernadett vous apprécierez ses spécialités hongroises surprenantes et délicieuses, Vous dégusterez aussi de nombreuses douceurs confectionnées par nos producteurs. Un bar à thé sera présent sur le site tout le week-end.

Stands Animations

8 Atelier de fabrication de bougie fleurie à la cire d’abeille. Sur stand

72 Atelier de tressage d’osier. Sur stand

38 Bien se servir de l’outillage de jardinage et de cuisine. Sur Stand

12 Causerie ambulatoire sur la biodiversité dans le potager samedi et dimanche de 14 h à 15 h.

93 Conférence « Comment favoriser la biodiversité chez vous ? » samedi et dimanche de 15 h à 16 h.

97 Conférence « Les géranium vivaces » samedi et dimanche à 11h. durée environ 1heure

92 Démonstration de broyage de végétaux. Sur stand

7 Démonstration de fente de bûche. Sur Stand

37 Démonstration de l’utilisation des outils, dans le potager. Rendez-vous sur le stand

9 Greffage et taille des pommiers. Sur stand

Début : 29/04/2023 de 10h00 à 18h00

Fin : 30/04/2023 de 10h00 à 18h00

Domaine de la Bourbansais

35720 PLEUGUENEUC

Email : fdp@labourbansais.com

Tél. : 0299694007

Pleugueneuc Château de la Bourbansais Pleugueneuc 35720 Ille-et-Vilaine

