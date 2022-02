Couleurs de Printemps Pleugueneuc Pleugueneuc Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleugueneuc

Couleurs de Printemps Pleugueneuc, 9 avril 2022 10:00, Pleugueneuc 9 et 10 avril Sur place 5 € gratuit pour les enfants cdlh@labourbansais.com Nous ouvrons nos jardins aux professionnels du dehors les 9 & 10 avril 2022 face au Château, la première édition de «Couleurs de Printemps», exposition, vous découvrirez des arbres et arbustes couleurs de printemps, des vivaces ambiance de printemps, décors de printemps, saveurs et accessoires de printemps.

Pour cette toute nouvelle édition, nous sommes heureux de vous accueillir pour que vous puissiez plonger dans ce bel univers parmi nos exposants. Nous sommes heureux que de nombreuses jeunes pépinières viennent faire leurs premières armes dans le domaine. Vous pourrez également rencontrer des artistes et artisans du «Dehors». Les olfactives et gustatives ne seront pas en reste pour le déjeuner, restauration assise sous l'étoile sur le pousse au kiosque ou chez Bernadett, les traditionnelles galettes saucisses, une bonne bière de Dinan et de nombreuses douceurs confectionnées par nos producteurs à votre disposition. Animations

Isabelle Guyot animera tout le week-end des ateliers et des animations dans un esprit de partage du savoir .

Philippe Viton vous fera découvrir l’art de la coutellerie.

Léo Longpré, l’art du thé, comment le choisir et pour quel moment.

Découverte de l’héliciculture sur le stand des Escargots de la Baie. Pleugueneuc Château de la Bourbansais 35720 Pleugueneuc Ille-et-Vilaine samedi 9 avril – 10h00 à 18h00

dimanche 10 avril – 10h00 à 18h00

