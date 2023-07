Couleurs d’Automne Pleugueneuc Pleugueneuc, 23 septembre 2023 10:00, Pleugueneuc.

Couleurs d’Automne, prépare sa 10ème édition qui aura lieu les 23 et 24 septembre 2023 dans le cadre du magnifique Domaine de la Bourbansais à Pleugueneuc, en Ille-et-Vilaine (entre Saint Malo et Rennes). Cette manifestation réunira des pépiniéristes producteurs et des exposants de qualité ainsi qu’une programmation récréative pour les grands et les petits. Un week-end exceptionnel pour s’y retrouver en famille et y passer un agréable moment dans cadre patrimonial et naturel.

Cet événement est né à la suite de la restauration du jardin Potager en 2012 sur le thème des plantes et des saveurs afin de pouvoir accueillir tous les passionnés du monde végétal. Les producteurs de, plantes vivaces, d’arbres et d’arbustes, de plantes aromatiques et potagères, de plantes inhabituelles et nouvelles. Nous accueillerons aussi de la déco et des objets du jardin, des produits du terroir à base de végétal sans oublier les produits élaborés pour votre bien-être.

Chaque année, nous apportons des évolutions afin de satisfaire au mieux nos exposants et passionnés de jardins.

Des conférences, des interventions des professionnels ponctueront la fête des plantes. Les pépiniéristes ainsi que les paysagistes vous feront part de leurs expériences et de leurs nombreux conseils.

Restauration sur place, parking gratuit, transport des plantes grâce aux brouettes mises à disposition.

Pleugueneuc Château de la Bourbansais Pleugueneuc 35720 Ille-et-Vilaine