Pleugueneuc

Je te chante, mon pays Eglise de Pleugueneuc, 7 mai 2023 17:00, Pleugueneuc. Concert : » Je te chante, mon pays » Anne Auffret, chant breton & harpe celtique

Florence Rousseau, harmonium

Loïc Georgeault, orgue Musiques & Poésies de Basse-Bretagne Dimanche 7 mai, 17h00 1

http://www.laroutedesorgues.weebly.com Grâce à ce nouveau partenariat avec l’association La Symphonie d’Eole, notre Route des Orgues fera étape, pour la première fois cette année, à Pleugueneuc !

Nouveau lieu à découvrir, nouvel orgue à savourer & nouveau programme musical & poétique par trois artistes de Bretagne.

Laissez vous emmener dans une belle ballade en terre bretonne, alliant poésie & musique.

CRÉATION Route des Orgues 2023

