Puces des couturières et Loisirs créatifs Salle des fêtes Pleudihen sur Rance 22690, 4 décembre 2022 10:00, Pleudihen-sur-Rance. Dimanche 4 décembre, 10h00 Sur place 10 euros la table de 3 mêtres, 7 euros la table de 2 mêtres ghislaine.baudry@wanadoo.fr, 06.65.37.72.00

évènement organisé par les bénévoles Téléthon PUCES COUTURIERES ET LOISIRS CREATIFS Dimanche 4 décembre Pleudihen (22) De 10h00 à 17h00

Salle des fêtes, rue du Val d’Orient Réservation et renseignements

06.65.37.72.00

ghislaine.baudry@wanadoo.fr Salle des fêtes Pleudihen sur Rance 22690 rue du Val d’orient 22690 Pleudihen-sur-Rance Côtes-d’Armor dimanche 4 décembre – 10h00 à 17h00

